Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации

11.06.2018 15:04

В Мариуполе детская игра с водяными пистолетами окончилась пулевым ранением одного из родителей, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает Центральное отделение полиции в Донецкой области.

Во дворе жилых домов дети играли с водяными пистолетами под присмотром родителей, когда 59-летний мужчина с криками выбежал во двор и один раз выстрелил вверх. Попытка успокоить агрессора и отобрать оружие оказалась бесполезной - он дважды прицельно выстрелил в 30-летнего отца одного из детей.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые выяснили, что злоумышленник из-за сильного алкогольного опьянения неадекватно оценил ситуацию. Из окна мужчине показалось, что взрослые, которые находились рядом, направляли на детей настоящее оружие, потому он решил спасти малышей, вооружившись травматическим пистолетом.

В итоге пострадавший отправлен в реанимацию с проникающим ранением, а злоумышленник задержан на месте преступления и будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 121 УК Украины за причинение умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция данной статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.