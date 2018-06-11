Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов

11.06.2018 07:10

Не прекращается работа по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает СНБО.

Инженерно-саперные подразделения ВСУ в течение недели проверили более 18,5 га земли, обнаружили и обезвредили более 550 единиц взрывоопасных предметов. Было очищено около 2,5 км дорог.

В общей сложности, с начала боевых действий на востоке Украины, саперами было обследовано 3895,29 га земли, обезврежено более 198 тысяч взрывоопасных предметов.

Источник: https://donpress.com