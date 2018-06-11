В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта

11.06.2018 14:32

Раскапывая руины храмового комплекса у театра, мариупольцы нашли предметы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, передаёт MRPL.CITY.

Напомним, что мариупольские энтузиасты под контролем археологической экспедиции исторического факультета МГУ углубились в обнаруженный в Театральном сквере тоннель. В настоящее время от грунта освобождён арочный проход высотой около трёх метров. Среди обнаруженных предметов, по словам волонтёров, найден действующий градусник Вермахта и части от пистолета, изготовленного для немецкой армии в Бельгии. Данные по находкам уточняются. После уточнений они будут представлены публике при подведении итогов работ на месте руин.

По словам участников археологической экспедиции, в развалинах также обнаружено большое количество бутылок из-под алкоголя, предположительно над кирпичной кладкой в послевоенное время в сквере находилась торговая точка, опустошённые бутылки сваливали в нишу подземелья. Также при освобождении прохода от грунта обнаружено несколько флакончиков от духов и лекарств, разбитая посуда, другие предметы быта, кости животных.