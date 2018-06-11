- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс
Главарь террористической «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос о введении контингента ООН в Донбасс для охраны миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как информирует replyua.net, ранее президент Российской Федерации Владимир Путинсообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Власти Украины же утверждают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и размещаться по всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Главный террорист Донецкой области заявил: «Если это будет формат, озвученный Владимиром Владимировичем Путиным, то моя позиция не меняется: я готов рассматривать и вносить в Народный совет предложение обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и поставить патрули ОБСЕ, которые будет охранять ООН, на линии разграничения с нами. Но это не значит, что мы будем отводить свои войска, чтобы они могли там свободно передвигаться».
Теги: Донбасс, ООН, ДНР, Захарченко
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- ООН увидела среди боевиков «ДНР» и «ЛНР» профессиональных российских военных
- Параллельная реальность в ДНР: пугалки от Захарченко и изгнание "бесов"
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- ООН: только 3% жителей оккупации воюют или работают в нелегальных копанках
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Безработному субсидию не назначат без уплаты ЕСВ14:48
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Когда новолуние в июне 2018 и что нельзя делать14:10
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда13:20
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией12:30
- В Японии разработан летающий "робошланг" для тушения пожаров (ВИДЕО)12:15
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Донецк обстреляли, много повреждений