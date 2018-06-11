Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?

11.06.2018 12:45

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский покидает должность.

Сообщение об этом появилось в соцсетях. Эту информацию MRPL.CITY также неофициально подтвердил источник в Донецкой ОГА.

Также стало известно, что новый руководитель области будет представлен в четверг.

На сайте Президента Украины информации об увольнении Главы Донецкой ОГА на данный момент нет.

Напомним, сегодня исполняется три года, как Павел Жебривский был назначен на должность председателя Донецкой облгосадминистрации.