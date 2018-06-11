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Архив - Донецкая область

Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей

11.06.2018 18:46
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Житель Дружковки выращивал на огороде коноплю, защищая овощи от вредителей

За необычный способ защиты урожая от мошек, тли и капустянки 55-летний житель поселка Яковлевка ответит перед законом.

В Дружковке продолжается оперативно-профилактическая операция «Мак», в рамках которой местные участковые и узнали о выращивании наркосодержащих кустов. После получения разрешения на обыск правоохранители пришли по указанному адресу.

Выяснилось, что житель поселка действительно посадил на своем участке 16 кустов конопли. Однако, по его словам, «травка» ему нужна была в хозяйственных целях: пыльца канабиса защищала от вредителей рядом растущие овощи.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 УКУ (посев или выращивание снотворного мака или конопли). За совершенное 55-летний огородник предстанет ответит перед судом.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Дружковка, конопля
 
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