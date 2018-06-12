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Боевики «ДНР» минируют дороги противотанковыми минами вблизи жилого сектора
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги вблизи жилого сектора противотанковыми минами, устанавливая их поперек дорог, а также устанавливают новые блокпосты. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«СММ зафиксировала мины и знаки, предупреждающие о минной опасности. 8 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия выявил как минимум 11 противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек автодороги примерно в 200 м к северу от жилого района н. п. Доломитное (53 км к северо-востоку от Донецка).
Блокпост вооруженных формирований, расположенный в жилом районе, на перекрестке вышеуказанной дороги и дороги, ведущей в Травневое. Тот же БПЛА СММ впервые выявил как минимум 500 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в поле на расстоянии примерно 50 м к югу от вышеуказанной второй дороги».
Теги: Донбасс, жилой дом, дороги, ДНР, минирование
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