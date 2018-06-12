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Боевики «ДНР» переносят блокпост. Два дня проезд будет закрыт
Оккупационные «власти ДНР» и боевики «ДНР» объявляют о переносе блокпоста вблизи временно оккупированной Горловки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Жители временно оккупированных территорий взволнованы сообщением о том, что в ближайшие дни будет перенесен блокпост боевиков «ДНР», находящийся вблизи Никитовки. В какую сторону будет перенесен блокпост, пока неизвестно. Появившаяся информация довольно скудна и гласит, что 16 и 17 июня блокпост работать не будет.
Многие люди обеспокоены тем, что придется выбирать другой маршрут для проезда на подконтрольную Украине территорию.
Вот что сообщают в соцсетях:
«Добрый всем день. Ехал сегодня с Артемовска на 13.00 людей в сторону Горловки на кпп 70_80 чел. Авто 30-40шт. Движение средеее. На 0 ВСУ ни маши ни людей.На кпп ДНР в 14.00 _основной очереди до блоков и льготной столько же в строну Горловки. НА ВЬЕЗД НА КПП ДНР. ПОСЛЕ ПОЛИЦИИ 20-30АВТО. ДО ПОЛИЦИИ 20 АВТО ПЕШИХ 40-50ЧЕЛ.На кпп ДНР ОБЬЯВЛЕНИЕ «ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ КПП 16 И 17 ИЮНЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ»»
«Ситуация, инфа 100%. На Никитовка на паспортном висит объявление что 16 17 числа пропуск граждан осуществлятся не будет. Сам сегодня лично видел и читал»,
«Ну если люди пишут что объявление висит, посмотрим туда ближе значит»,
«Ситуация, я был СЕГОДНЯ там видел на каждом окошке такое объявления О ЗАКРЫТИИ КПП 16 И 17 ИЮНЯ»,
«16-17 числа сего месяца».
Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, блокпост, ДНР, боевики, КПП, соцсети
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