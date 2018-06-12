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Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе
Временные ограничения для населения на территории проведения ООС на Донбассе могут вводиться для сохранения жизни граждан.
Об этом рассказал командующий Объединенными силами Сергей Наев, пишет Знамя индустрии.
В сообщении сказано, что ограничения вводятся на период, пока существует опасность или необходимость блокировки района.
«Особый порядок в определенных районах или населенных пунктах вводится по моему решению для сохранения жизни и здоровья граждан или для проведения специальных мероприятий. Например, при активизации боевых действий в конкретном районе или для перемещения подразделений. Ограничения вводятся временно, пока существует опасность или необходимость блокировки района. При таких условиях объявляется режим "красный", по которому въезд-выезд могут осуществлять только лица и транспортные средства Объединенных сил. О выдаче населению каких-либо пропусков речь вообще не идет», – сообщил Наев.
Он также отметил, что во время объявления «желтого» режима только усиливаются меры контроля за перемещением граждан и транспортных средств.
Отмечается, что «красный» режим объявляли несколько раз «в связи с выполнением задач по назначению подразделений ОС».
Теги: Донбасс, население, ограничение, ООС
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