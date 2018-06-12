Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе

12.06.2018 18:08

Временные ограничения для населения на территории проведения ООС на Донбассе могут вводиться для сохранения жизни граждан.

Об этом рассказал командующий Объединенными силами Сергей Наев, пишет Знамя индустрии.

В сообщении сказано, что ограничения вводятся на период, пока существует опасность или необходимость блокировки района.

«Особый порядок в определенных районах или населенных пунктах вводится по моему решению для сохранения жизни и здоровья граждан или для проведения специальных мероприятий. Например, при активизации боевых действий в конкретном районе или для перемещения подразделений. Ограничения вводятся временно, пока существует опасность или необходимость блокировки района. При таких условиях объявляется режим "красный", по которому въезд-выезд могут осуществлять только лица и транспортные средства Объединенных сил. О выдаче населению каких-либо пропусков речь вообще не идет», – сообщил Наев.

Он также отметил, что во время объявления «желтого» режима только усиливаются меры контроля за перемещением граждан и транспортных средств.

Отмечается, что «красный» режим объявляли несколько раз «в связи с выполнением задач по назначению подразделений ОС».