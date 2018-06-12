- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде18:24
- Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе18:08
- Боевики «ДНР» минируют дороги противотанковыми минами вблизи жилого сектора17:45
- Нет Порядка – нет выплат: Переселенцам «заморозили» долги по пенсиям17:29
- В Докучаевске ранена сотрудница КП «Вода Донбасса»16:51
- Тука: У администрации Донецкой и Луганской областей достаточно средств на жилье для переселенцев15:58
- Как живут люди в «свободной» Горловке и «оккупированном хунтой» Мариуполе15:40
Командующий ООС пояснил, когда вводится «красный режим» на Донбассе
Командующий Объединенных сил Сергей Наев пояснил, что «красный режим» на Донбассе может вводится при активизации боевых действий.
Об этом он рассказал в интервью УНН, передают novosti.dn.ua.
«Особый порядок в определенных районах или населенных пунктах вводится по моему решению для сохранения жизни и здоровья граждан или для проведения специальных мероприятий. Например, во время активизации боевых действий в конкретном районе или для перемещения подразделений.
Ограничения вводятся временно, пока существует опасность или необходимость блокировки района. При таких условиях объявляется режим "Красный", по которому въезд-выезд могут осуществлять только лица и транспортные средства Объединенных сил», - сказал Наев.
Такой режим уже объявлялся несколько раз в связи с выполнением задач по назначению подразделений ОС у Авдеевки, КПВВ «Майорск».
В тоже время при объявлении «желтого» режима лишь усиливаются меры контроля за перемещением граждан и транспортных средств.
Наев отметил, что о выдаче населению любых пропусков речь не идет.
Теги: Донбасс, блокировка, контроль, режим, Майорск, КПВВ, ООС
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА
- Хуг призвал украинскую власть сделать круглосуточной работу блокпостов на линии разграничения на Донбассе
- Прикордонники затримали в КПВВ "Майорське" представника окупаційної "влади" Донецька
- НА БЛОКПОСТАХ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 24 МАЯ БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ В ОБА НАПРАВЛЕНИЯ
- Що зараз коїться на КПВВ "Майорськ" та "Новотроїцьке"
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 31 МАЯ
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде18:24
- Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе18:08
- Боевики «ДНР» минируют дороги противотанковыми минами вблизи жилого сектора17:45
- Нет Порядка – нет выплат: Переселенцам «заморозили» долги по пенсиям17:29
- В Докучаевске ранена сотрудница КП «Вода Донбасса»16:51
- Тука: У администрации Донецкой и Луганской областей достаточно средств на жилье для переселенцев15:58
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- Глава "Укрзализныци" презентовал услугу комплексного питания в поездах дальнего следования19:15
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
- Гаспачо, сэндвичи и кус-кус: в ночных поездах «Укрзалізниці» появится полноценное питание18:42
- В Торезе колоссальная смертность населения. Город вымирает. Люди говорят о геноциде18:24
- Командующий ООС объяснил, для чего вводятся ограничения для населения на Донбассе18:08
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Плохие новости с Донбасса: замечена смертоносная техника