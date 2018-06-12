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Архив - Донецкая область

КПВВ «Майорск» не будет работать два дня

12.06.2018 13:19
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КПВВ «Майорск» не будет работать два дня

На выходных, как сообщает благотворительный фонд «Право на захист», через блокпост нельзя будет проехать, передает zi.dn.ua.

В Telegram-канале благотворительного фонда «Право на захист» появилась информация о том, что контрольный пункт въезда-выезда «Майорск» со стороны Горловки не будет работать 16 и 17 июня.

С чем это связано, не уточняется. В объявлении написано, что пересечение станет невозможным из-за технических причин. Тем гражданам, которые планировали пересечь линию разграничения в эти дни, придется ехать через другие КПВВ или в другой день.



Теги: Донбасс, Горловка, граница, блокпост, пункт пропуска, Майорск, КПВВ, ГПСУ
 
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