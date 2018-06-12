"Не ведитесь на вбросы, что мы сдали Травневое и Гладосово - там "жарко", но мы не сдаемся", - волонтер

12.06.2018 07:57

Оккупационные войска РФ активно пытаются вернуть под свой контроль освобожденные бойцами ООС населенные пункты Травневое и Гладосово. Однако получают жесткий отпор. О напряженной ситуации на линии фронта сообщила в Facebook волонтер и блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что в мае месяце бойцам Операции объединенных сил (ООС) удалось освободить от террористов поселки Гладосово и Травневое, что между Бахмутом и Головкой. Террористы с потерей все никак не могут смириться и активно пытаются оттеснить ВСУ.

На это они получают решительный отпор, уверяет Руденко. "Не ведитесь на вбросы,что мы сдали Травневое и Гладосово...Там настолько "жарко" на подступах,что раш***ы могут там присутствовать только в зашкваренном состояни", - сообщила волонтер.