Нет Порядка – нет выплат: Переселенцам «заморозили» долги по пенсиям

12.06.2018 17:29

Если пенсионер впервые выехал с неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой или Луганской области чтобы оформить пенсию за 3-4 года, задолженность сейчас ему не выплатят, потому что Кабинет министров Украины еще не принял соответствующий Порядок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказала директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

«Этот вопрос окончательно сейчас не согласован. У нас были внесены изменения в Постановление Кабинета министров №365. Это основной подзаконный акт, который регулирует выплаты ВПЛ, которым внесены изменения в существующий порядок», – говорит она.

«Сейчас, если человек переехал со временно неподконтрольной территории и обращается за начислением и выплатой пенсии, ему возобновляется выплата пенсии с текущего месяца [обращения], а остальное разбивается по графику. Написано в Постановлении: "в соответствии с отдельным Порядком". Этот Порядок еще не определен, мы его ожидаем в ближайшее время, он будет сразу обнародован», – разъяснила глава ПФУ в Донецкой области.

Она уточнила, что этот Порядок – не разъяснение, а документ, который должно принять украинское правительство. «Это особый Порядок. В Постановлении №365 дана ссылка на него. Мы насчитываем суммы, но они будут выплачиваться в соответствии с этим Порядком, который, скорее всего, так же будет принят Постановлением КМУ, и мы будем его выполнять», – сказала Наталья Рад.

Напомним, с принятием 24 мая Постановления КМУ №335, которым приостанавливаются выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам, сложилась ситуация, когда граждане получают лишь текущие пенсии за месяц без предыдущих долгов.

При этом, согласно законодательству, Пенсионный фонд начисляет переселенцам задолженность по пенсиям только за 3 последних года. Но в связи с тем, что вооруженный конфликт длится уже 4 года, появляется категория граждан (преимущественно наследники умерших пенсионеров), которые «теряют» пенсию за один год. Правозащитники оспаривают данную норму пенсионного закона.

Сейчас на учете в управлениях Пенсионного фонда Донецкой области находятся 1,1 млн пенсионеров, в том числе 485 тыс. ВПЛ, из которых в мае этого года получили пенсионные выплаты менее половины зарегистрированных переселенцев.