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Ночью в Донецке замечено движение тяжелой техники. Жители встревожены
12.06.2018 11:42
Жители временно оккупированного Донецка с тревогой в ночное время были встревожены звуками движения тяжелой техники боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
О звуках движения тяжелой военной техники дончане с тревогой начали сообщать ещё ночью. Сегодня утром на улицах были видны свежие следы траков, однако, уточнить, сколько прошло единиц техники затруднительно.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«22.54 ФБ Объединенный, слышу гул техники, видимо с объездной. Откуда и куда не понять ????»,
«ДФ #Донецк 7-29 «По Светлого пути свежие следы от траков — две, может быть три машины».
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, бронетехника, военная техника, соцсети
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