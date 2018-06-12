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Архив - Донецкая область

Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"

12.06.2018 22:07
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Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"

Сегодня, 12 июня 2018 года в оккупированных городах Донецкой области снова возникла проблема. Обменные пункты валют закрываются, а кто остался предпочел работать «в черную».

Об этом сообщил источник «Ведомостей Донбасса» в оккупированных «властях» Донецка.

«Нестабильность валюты в республике вызвало резкий скачет налога и проверок. Приходится теперь хозяина „обменок“ искать „крышу“ у силовиков, иначе только закрываться», — сообщил источник.

Так же данную информацию подтверждают очевидцы:

«А чё на обменках курсов нигде нет ?))Просто надпись :»мы работаем ".Шерстят ?", — пишут очевидцы в социальных сетях.



Теги: Донецк, Донбасс, валюта, обмен валют, оккупация, ДНР, соцсети, налоги
 
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