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Архив - Донецкая область

Очередной виток «топливного кризиса» в «ДНР»

12.06.2018 14:20
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Очередной виток «топливного кризиса» в «ДНР»

Временно оккупированные территории Донецкой области уже несколько дней поражены «топливным кризисом». Бензина на заправках нет, но есть длинные очереди и автовладельцы, пытающиеся найти бензин хоть где-нибудь.

Но на отсутствии бензина «топливный кризис» не закончился. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Бензин на АЗС стал иногда появляться, но в очень малых количествах и цены на него выросли. Очереди не уменьшились. Теперь их занимают с вечера. Следом за бензином подпрыгнули и цены на газ.

Об этом сообщают жители Донецка в соцсетях: «О! И газ в рост пошел».



Теги: Донбасс, кризис, бензин, газ, АЗС, топливо, оккупация, повышение, ДНР, цены, соцсети
 
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