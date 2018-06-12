Подконтрольным «ДНР» перевозчикам разрешили ездить в российские города ЧМ-2018

12.06.2018 13:42

Базирующимся на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области перевозчикам разрешили ездить в города России, которые принимают чемпионат мира по футболу.

Как сообщает «Минтарнс ДНР», это стало возможно, потому что на автобусы было установлено необходимое программное оборудование в соответствии с требованиями законодательства РФ, передают novosti.dn.ua.

Подчеркивается, что перевозчиками обеспечена возможность заезда на территорию городов Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск в соответствии с расписаниями движения соответствующих маршрутов.

Согласно российскому указу, въезд в города ЧМ-2018 разрешается только транспортным средствам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и направившим уведомление о въезде в «Транспортную дирекцию ЧМ». На основании этих документов формируется реестр автобусов для их идентификации.