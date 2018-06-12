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После переговоров с Лавровым в Берлине Климкин рассказал о "хороших новостях"
Во время переговоров глав МИД "Нормандской четверки" стороны обсудили возможность размещения миротворческого контингента на оккупированной части Донбасса и в первый раз заговорили об освобождении украинских пленных, которых удерживает российский режим на территории РФ.
Информацию об этом журналистам сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, рассказав о "реальной дискуссии" в рамках переговоров, передает dialog.ua.
Климкин назвал две хороших новости переговоров: он отметил важность встречи после паузы и реальном обсуждении вопросов освобождения политзаключенных, а также размещения миротворческого контингента на Донбассе.
Политик также отметил, что ранее стороны никогда прежде не обсуждали судьбу политических заключенных и предметно не обговаривали формат миротворческой миссии в разнице сторон конфликта. Климкин заявляет, что встреча была полезной, однако для достижения результата нужно продолжать переговоры с международными коллегами Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Берлин, переговоры, МИД, Лавров, миротворцы, Климкин, обмен пленными, РФ
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