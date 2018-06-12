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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня

12.06.2018 08:58
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Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 12 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута машин не было, в Горловку 50.
Марьинка в сторону Курахово 15 авто, в Донецк 45.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 20.
Гнутово в оба направления по 20 авто.

Всего за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 39,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

Информации от очевидцев пока нет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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