Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня

12.06.2018 08:58

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 12 июня, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута машин не было, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово 15 авто, в Донецк 45.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 20.

Гнутово в оба направления по 20 авто.

Всего за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовало 39,6 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

Информации от очевидцев пока нет.