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Архив - Донецкая область

Тука: У администрации Донецкой и Луганской областей достаточно средств на жилье для переселенцев

12.06.2018 15:58
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Тука: У администрации Донецкой и Луганской областей достаточно средств на жилье для переселенцев

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука выразил надежду, что военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей начнут больше внимания уделять вопросу предоставления жилья переселенцам.

«Хочется, чтобы произошла не просто замена лиц, а произошла коррекция курса ВГА. В частности, меня больше всего не устраивает позиция относительно жилья для переселенцев.

Потому что средств хватает в обеих администрациях», – сказал он в эфире канала «112 Украина», комментируя уход в отставку главы ДонОВГА Павла Жебривского, передают novosti.dn.ua.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, жилье, оккупация, переселенцы, ВПЛ, Тука
 
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