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Архив - Донецкая область

У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления

12.06.2018 12:41
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У Захарченко вновь пытаются угрожать Порошенко – подробности заявления

Писатель-террорист Прилепин в который раз пытается "угрожать" Петру Порошенко: на этот раз он пугает президента Украины российскими военными корреспондентами. Об этом он написал в Facebook, сообщает "Диалог.UA".

Прилепин высказался в отношении Пашинина, который воюет на украинской стороне против российских оккупантов. По словам писателя, к Пашинину обращено "слишком большое внимание со стороны СМИ".

Он убежден, что такое является ненормальным, и видит в этом странность. Также Прилепин сообщил о прибытии в так называемую "ДНР" неких российских военных корреспондентов, которые появляются на передовой только во время ожесточенных боев.

Боевик заявил, что Порошенко не понял какого-то намека, детали боевик не объяснил. Он добавил, что скоро что-то должно разрешится, но также не уточнил, что именно.

Ранее Прилепин заявил, что террористов не сломить ни при каких условиях и боевики ни за что не уйдут с Донбасса.



Теги: Россия, Донбасс, СМИ, ДНР, боевики, Порошенко, угрозы, Захарченко, оккупанты
 
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