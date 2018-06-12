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Архив - Донецкая область

Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом

12.06.2018 11:58
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Украинским подразделениям на Донбассе разрешено открывать огонь без согласования со штабом

Командирам подразделений Объединенных сил разрешено открывать ответный огонь без согласования с высшим руководством.

Об этом в интервью УНН рассказал командующий операции Объединенных сил Сергей Наев, передают novosti.dn.ua.

«Командирам предоставлено право самостоятельно принимать решение относительно ответа на обстрелы для сохранения жизни и здоровья подчиненных и гражданских лиц», – заявил он.

По словам Наева, в боевых условиях ждать согласования «зачастую равнозначно цене человеческой жизни».

«Поэтому командиры подразделений хорошо знают порядок применения оружия и придерживаются его», – подчеркнул командующий ООС.

Операция Объединенных сил на Донбассе началась 30 апреля. Этот формат был введен президентом Украины вместо антитеррористической операции.



Теги: Украина, Донбасс, штаб, АТО, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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