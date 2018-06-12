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В Днепр доставлены три раненых бойца ВСУ. Крайне тяжелое состояние
В Днепр доставлены трое тяжело раненых бойцов из зоны боевых действий. Воины пострадали в ходе боев 9−10 июня.
Все они находятся в реанимации больницы имени Мечникова. У 31-летнего бойца пулевое ранение ног, перебитые артерии и большая кровопотеря. У 55-летнего военнослужащего минно-взрывные поражения. Осколками ему отрезало пальцы рук, кроме того, есть черепно-мозговая травма.
Самый тяжелый из военнослужащих — 23-летний сапер Александр. Он наткнулся на вражескую мину-ловушку при разминировании дороги. У бойца ранение головы, ожог лица и шеи. Также в глазу остается обломок, после стабилизации состояния его удалят офтальмологи.
По словам самого бойца, он видел, что задел неизвестный предмет. «Он разорвался у меня под ногами. Я, честно говоря, не понял, как произошел этот взрыв», — пояснил он.
Как отметил главный врач днепровской больницы Сергей Рыженко, все трое бойцов находятся в крайне тяжелом состоянии. «Сейчас проявляются элементы сознания, и они начали говорить. При поступлении тяжесть была у всех одинаковая — критическая», — пояснил врач, передает donpress.com.
Теги: Донбасс, Днепр, больница, ранения, ВСУ
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