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Архив - Донецкая область

В Докучаевске ранена сотрудница КП «Вода Донбасса»

12.06.2018 16:51
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В Докучаевске ранена сотрудница КП «Вода Донбасса»

Сегодня, 12 июня, на сайте коммунального предприятия «Вода Донбасса» появилась информация о пострадавшей во время обстрела сотруднице.
«Сегодня в 11.55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею», — говорится в сообщении.
На данный момент пострадавшая находится в больнице.



Теги: Донбасс, Докучаевск, женщина, ранение, Вода Донбасса
 
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