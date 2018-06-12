В Донецке боевики «ДНР» устроили проверку документов

12.06.2018 09:38

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о том, что боевики «ДНР» и «менты» устроили усиленную проверку документов на улицах города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В соцсетях дончане сообщают: «Шахтостроителей и мира. Менты и вояки. Проверяют документы».