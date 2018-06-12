За сутки российско-оккупационные войска 27 раз нарушили перемирие на Донбассе: ранены три воина ВСУ

12.06.2018 07:29

За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 27 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещено минского договоренностями вооружения, сообщает 62.ua.

На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

На Донецком направлении - вблизи Авдеевки и Пески. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Во время боевых действий прошедшие сутки три наших военнослужащих получили ранения. Текущих суток по состоянию на 7.00 утра, потерь наших войск нет.

По данным разведки, двух оккупантов уничтожено и трое ранены.