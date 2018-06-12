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Жители Донетчины дают резкий отпор пропагандистам «ДНР» и высмеивают их
Пропагандисты в «СМИ», подконтрольных оккупационным «властям ДНР», распространяют очередной «страшный прогноз» о «распаде Украины». Жители временно оккупированных территорий Донетчины открыто высмеивают их. Вот что знали «Ведомости Донбасса».
Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» пропагандисты в «СМИ» распространяют очередной фейк российской пропаганды – заявление генерал-лейтенанта Службы внешней разведки РФ в отставке Леонида Решетникова. Отставной генерал заявил, что «нынешняя украинская власть долго не продержится, поскольку начинается самораспад системы». Однако, жители временно оккупированных территорий Донетчины не верят ни одному слову пропагандистов и открыто высмеивают их:
«Уже 5 год распада, а нам в уши льют одно и тоже вот вот ещё чють чють»,
«Да, четыре года уже отдают! Даже пушки не стреляют! Все разговаривают, уговаривают! Все как надо с точки межународного права!»,
«Новый анекдот про скорый развал украины. Жаль, что эти все «аналитики», гадающие на кофейной гуще, за свои слова не отвечают...»,
«Анатолий, и дефолд у них всё не как не начнётся)»,
«Александр, совершенно верно как то прогнозы не сбываются»,
«Россию саму её буржуйские элитки прекрасно без боя сдают»,
«Поддержу все комменты предыдущие. Дед льет в уши то, вот что уже никто не верит кроме особо безмозглых идиотов. РФ не нужны никакие ДНР/ЛНР. Их признание повлечет новые санкции под конкретных олигархов и членов властной верхушки. Зачем это им?»,
«Да он сам не верит в то, что говорит. Грустный то какой! А тем временем несколько самолётов заправщиков НАТО приземлились во… Львове. Кто здесь бензин искал? И Лукашенко решил лично, без посредников, оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса по обе стороны разграничения. Лично, без посредников. Наверно он " что-то" знает!»,
«Дежавю ...».
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, прогноз, пропаганда, ДНР, соцсети, РФ
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