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Грохот в Донецке. Исходящие залпы, которые слышала даже Авдеевка
Во временно оккупированном Донецке прогремело несколько взрывов неясного происхождения. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Звуки были настолько мощными, что их слышали как в соседней Авдеевке, так и в оккупированной Макеевке.
«Центр громко», — пишут дончане.
«Слышно на Смолянке было», — добавил другой автор.
«Слышал весь город. И окрестности до Авдеевки», — отмечают комментаторы.
«С севера (возможно с-з) 2 раскатистых взрыва. Что это было? Что за взрыв?» — пишут местные жители.
«Шахтерская площадь и Текстиль 9.40 Минуту назад далеко тяжелый прилет? взрыв?» — отмечают дончане.
«Какой-то двойной взрыв был», — написал еще один автор.
«Шото сыльно бахнуло. Север… северо-запад», — уточняют комментаторы.
При этом очевидцы подчеркивают: звуки не были похожи на попадания снарядов — это исходящие залпы, обстрелы ведут боевики. «Вообще-то это были минуса», — пишут пользователи.
«Фіга сє мінус. Навіть у нас гупануло», — написал житель Авдеевки.
«Схоже знову міцний вибух», — констатируют очевидцы из Авдеевки.
«Один раз гахнуло в 9−39. Не макнии точно, нам на Жилухе иго никогда не слышно, а тут двери прыгали в доме и на улице все вздрогнуло. На взрыв не похоже, на выхлоп похоже было. Вроде пишут пво на Абакумова сработало», — позднее сообщили дончане.
Пока что подробностей произошедшего нет. Не известно, было ли это действительно ПВО или все же мощные залпы и взрывы.
Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Авдеевка, обстрелы
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