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КПП «Горловка будет временно закрыт
13.06.2018 09:15
Горловчане в соцсетях сообщают о том, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Горловка» (район украинского КПВВ «Майорск») боевики закроют на 2 дня по техническим причинам.
В объявлениях, вывешенных в Горловке, сказано, что «16 и 17 июня 2018 года на КПП „Горловка“ пропуск граждан осуществляться не будет».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, закрытие, КПП
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