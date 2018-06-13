- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Стало известно, кто заменит Жебривского19:26
- "Аркан" для переселенцев: на оккупированном Донбассе пенсионеров бросают на "подвалы"19:01
Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
Организация «Донбасс SOS» опровергает слухи о том, что с 1 июня 2018 изменился срок пребывания на временно оккупированных территориях. Согласно им, срок якобы уменьшился с 59 дней до 50 дней.
Организация подчеркивает: «Это слухи, на данный момент не имеющие под собой никаких правовых оснований!»
«Пребывание на временно оккупированных территориях более 60 дней, как основание для отмены справки переселенца и, соответственно, выплат, предусмотрено статьей 12 Закона Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц“. Здесь изменений нет!» — подчеркивают в «Донбасс SOS».
Организация напоминает, что справка переселенца может быть отменена в случае если человек:
- подал заявление об отказе от нее;
- совершил преступление: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;
- выехал на постоянное место жительства за границу;
- подал заведомо недостоверные сведения.
«Помните — никто не отменял свободу передвижения по территории Украины! Никто не может запретить вам перемещаться по территории Украины или обязать информировать о ваших поездках», — добавили в «Донбасс SOS».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, Донбасс SOS
- Противоправный бизнес организовал житель Луганской области вместе с сообщниками. ВИДЕО
- В Мариуполе резко возросло количество переселенцев
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Пенсии и соцвыплаты не получат около 200 тыс. переселенцев из-за списков СБУ
- В Украине зарегистрировались почти 1 миллион 800 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма
- Гражданин Украины, который всю жизнь работал, имеет право на пенсию, - в ООН высказались о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса (ВИДЕО)
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- КПП «Горловка будет временно закрыт09:15
- СБУ: 500 освобожденных украинцев рассказали о пытках в ОРДЛО07:10
- Обменные пункты валют в "ДНР" перешли работать в "черную"22:07
- "Не зря "тромбон" таскали", - бойцы ООС "вжарили" по опорнику оккупанта21:28
- "Видели бы вы, как жалко после рейдов за пенсией в Украину смотрятся пенсионеры из "ЛНР/ДНР", - луганчанка21:09
- Я не хочу умирать: пьяный боевик устроил истерику в автобусе. ВИДЕО20:45
- Сторонники "ДНР" угрожают боевикам Захарченко: жители Горловки заявили об истреблении населения20:21
- Синоптики рассказали о грядущей жаре в Украине12:30
- СМИ: РФ еще год будет поставлять электроэнергию в ОРЛО12:11
- Все для МВФ: украинцам приготовили новые «сюрпризы» с субсидиями11:50
- Как государство защищает украинский язык11:35
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!11:15
- Деньги на ребенка. Как государство помогает молодым родителям?11:00
- Эксперт пояснил, зачем террористы пугают жителей Донбасса скорым наступлением ВСУ10:45
- Згоди не треба: в Україні готують «європейське» нововведення для батьків та дітей10:30
- Украина в ожидании нового транша МВФ: остаются три "если"10:15
- В Турции торжественно открыли газопровод в обход России10:00
- Неожиданные факты о шоколаде, которые мало кому известны08:55
- Как ухаживать за глазами и кожей вокруг глаз: золотые секреты Аюрведы08:20
- Одним подаркам радуйся, но других — берегись! Никогда не принимай эти 7 вещей в подарок!20:01
- С выплатой пенсий переселенцам возникли большие проблемы19:43
- 5 бoлeзнeй, кomopыe бoяmcя кoфe, кaк oгня16:28
- Медики рассказали, как отпуск влияет на организм22:38
- Как распознать токсичного собеседника за 5 минут?22:04
- Названы первые признаки теплового удара19:38
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Каким даром тебя наградила дата рождения
- Битва за Донбасс: у Крымского лютуют сепары и продвигается "Третья сила"
- "Мэр" Горловки сходил в ночной клуб и "наехал" на "мэра" Донецка
- С 1 июля в Украине повысят пенсии: кому и на сколько