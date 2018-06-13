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Архив - Донецкая область

Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных

13.06.2018 17:30
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Три поселка на Донбассе исключены из списка окупированных

Два населенных пункта в Донецкой области и один — в Луганской были исключены из перечня оккупированных и перенесены в перечень находящихся на линии разграничения. Соответствующее решение было принято в среду на заседании Кабинета Министров, сообщают «Украинские новости».

В частности, это решение касается поселков Гладосово и Травневое в Донецкой области и поселка Новоалександровки в Луганской области.

Гладосово и Травневое, возле Горловки, были взяты нашими военными под контроль в ноябре 2017 года, а Новоалександровка — в конце января 2018 года.

Теперь жители этих поселков смогут получать все социальные выплаты.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР
 
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