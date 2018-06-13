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Вторжение и блокада: раскрыты подробности нового удара РФ по Украине
Россия продолжает создавать Украине проблемы, используя для этого все более хитрые способы
Так, РФ продолжает усиливать военное присутствие в Азовском море. По мнению экспертов, Россия готовит блокаду для Украины.
На данный момент группировка российских пограничников на Азове в четыре раза больше сил Мариупольского отряда Морской службы.
В Украине не исключают, что Россия создает предпосылки для вторжения на Азовское побережье для установления сухопутного сообщения между Крымом и РФ.
«В таком случае удержать Мариуполь и районы к югу от Донецка украинской группировке будет намного сложнее, чем в условиях только наземных боевых действий», — говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
Впрочем, некоторые специалисты говорят, что подобное вторжение вряд ли произойдет. Тем не менее они предупреждают, что Россия может устроить морскую блокаду.
«Я не думаю, что там будет что-то, кроме шантажа, по одной простой причине — вторжение означает полномасштабную войну. И если бы Путин этого хотел, то под любым предлогом сделал бы это еще в 2014 году. А вот морская блокада Азова возможна. И Украине следовало бы уже сейчас действовать на опережение«, — отметил еще один координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.
Напомним, Российская Федерация способна нанести ущерб сразу двум украинским портам.
Ранее стало известно, что российские военные корабли задерживают и осматривают суда, направляющиеся в Мариупольский и Бердянский порты.
Эксперты предупреждают, что из-за этого в Азовском море может прекратиться гражданское мореплавание.
В частности, военные из РФ осматривают иностранные торговые суда, следующие в порты Мариуполя и Бердянска. Таким образом, они препятствуют украинской международной торговли.
Эксперт Майдана иностранных дел Андрея Клименко пояснил, что эти действия направлены на одно — на то, чтобы двумя проверочными фильтрами сделать так, чтобы судовладельцы перестали отправлять свои суда в Бердянский и Мариупольский порты.
Он отметил, что один фильтр расположен в Керченском проливе, где примерно с 30 апреля идут проверки всех судов, а второй — на пути в Мариуполь и Бердянск.
Судовладельцы говорят, что после задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд» 25 марта за нарушение порядка выезда из временно оккупированной территории, российская сторона приготовила ответный удар.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Мариуполь, блокада
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