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За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
Справка переселенца дает жителям Донбасса ряд льгот и выплат, но ее могут отменить, если человек совершает заведомо неправомерные действия, передает MRPL.CITY.
Как отмечают в ОО «Донбасс-SOS», в последнее время в организацию все чаще обращаются встревоженные граждане с информацией о том, что с 1 июня 2018 изменился срок пребывания на временно оккупированных территориях с 59 дней на 50 дней.
На данный момент никаких правовых оснований для подобных изменений нет. По прежнему действует статья 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». В ней сказано, что основанием для отмены справки переселенца и соответствующих выплат может стать пребывание на временно оккупированных территориях более 60 дней.
Кроме того, человек вправе сам отказаться от справки и статуса ВПЛ, одной из причин также может стать выезд на постоянное место жительства за границу. Еще одна причина отмены справки переселенца – ряд совершенных гражданином преступлений, отдельное внимание уделяется преступлениям, имеющим террористический характер и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В случае, если человек при подаче документов на получение справки переселенца подал заведомо недостоверные данные, то справка также недействительна и подлежит отмене.
Изменений в Законе «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», ограничивающих передвижение ВПЛ по Украине, либо сокращение срока пребывания на временно оккупированных территориях в последнее время принято не было.
Теги: Донбасс, переселенцы, справка, ВПЛ, льготы, Донбасс SOS
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