Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ

14.06.2018 10:36

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о том, что на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия.

За прошедшие сутки, 13 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил была сложной, но контролируемой, передает dialog.ua.

В частности, сепаратисты "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, даже 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы.

"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Также согласно данным разведки, был уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.