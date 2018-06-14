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Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ
14.06.2018 10:36
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о том, что на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия.
За прошедшие сутки, 13 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил была сложной, но контролируемой, передает dialog.ua.
В частности, сепаратисты "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, даже 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы.
"Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Раненых оперативно доставили в госпиталь, их жизни ничего не угрожает", - сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
Также согласно данным разведки, был уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.
Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
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