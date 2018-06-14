Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе

14.06.2018 12:57

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут регулярные потери в живой силе.

Истинные потери скрываются главарями боевиков «ЛДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В своей ежедневной сводке «начальник пресс-службы ВС ДНР» Даниил Безсонов сообщил, что за сутки погиб один «военнослужащий ДНР».

Кроме того, пресс-центр штаба ООС сообщает, что в течение последних суток в ходе боев 5 оккупантов были ликвидированы, еще 4 ранены.