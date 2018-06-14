Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе

14.06.2018 12:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ЛДНР» несут серьезные потери в живой силе

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут регулярные потери в живой силе.

Истинные потери скрываются главарями боевиков «ЛДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В своей ежедневной сводке «начальник пресс-службы ВС ДНР» Даниил Безсонов сообщил, что за сутки погиб один «военнослужащий ДНР».

Кроме того, пресс-центр штаба ООС сообщает, что в течение последних суток в ходе боев 5 оккупантов были ликвидированы, еще 4 ранены.



Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх