На Луганщине становится "жарко": оккупанты РФ пытаются вытеснить армию Украины с трех позиций

14.06.2018 11:17

На каждом направлении на временно оккупированном Донбассе российско-террористические войска ведут активные обстрелы и провокации воинов Украины.

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" не оставляют попыток спровоцировать новую волну конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"В районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций", - зафиксировали в штабе Операции Объединенных сил ситуацию в Луганской области.

В свою очередь, на горловском направлении интенсивные боевые действия были спровоцированы применением стрелкового оружия террористами "ДНР" в районах населенных пунктов Гладосово и Зайцево.