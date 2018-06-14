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Архив - Донецкая область

На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение

14.06.2018 11:34
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На неконтролируемом пункте пропуска с РФ прекращено движение

Через временно неконтролируемый пункт пропуска с РФ вблизи н.п. Северный полностью прекращено движение транспорта и пешеходов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 июня 2018 года, имеющемуся в открытом доступе,

«Находясь в пункте пропуска вблизи н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) в течение 5 минут, члены патруля Миссии не видели ни одного транспортного средства или пешехода, пересекавшего границу в том или ином направлении.

Затем член вооруженных формирований сказал наблюдателям покинуть этот район».

Кроме того, «возле Изварино на границе с Российской Федерацией член вооруженных формирований сказал наблюдателям покинуть этот район».



Теги: Россия, Донбасс, граница, пограничники, пункт пропуска, КПВВ, СММ ОБСЕ, РФ
 
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