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Архив - Донецкая область

На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать

14.06.2018 13:34
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На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать

Во временно оккупированном Донецке в районе станции Ретченково единственную дорогу, по которой люди могли попасть к своим домам, по команде оккупационных «властей ДНР» перекрыли пустыми вагонами.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированного Донецка, проживающие в районе станции Рутченково оказались отрезаны от внешнего мира составом из пустых вагонов.

Теперь людям приходится пролезать под вагонами. Учитывая то, что многие из них пенсионеры, задача не просто усложняется.

Если учесть, что у кого-то с собой коляска с продуктами, попасть домой становится нереально.

При этом на вопрос, надолго ли поставлены вагоны, отвечают, что «на постоянно».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«#Донецк р-он ст. Рутченкого ж.д. перекрыло единственную дорогу к дому. Говорят на постоянку. Пенсионеры под вагонами лазиют, с коляской не пройти»,
«Сдайте вагоны на металлолом».



Теги: Донецк, Донбасс, пенсионер, железная дорога, дорога, вагон, оккупация, ДНР, соцсети
 
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