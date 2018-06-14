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Новый прорыв украинских инженеров: создан "убийца" российских беспилотников "Анклав"
Улучшенный комплекс выводит из строя беспилотники в радиусе 40 километров. На базе украинского частного предприятия "Укрспецтехника" были созданы радиолокационные станции, которые легко выводят беспилотники боевиков из строя, сообщает "Диалог.UA".
Инженерам компании удалось изготовить станции, которые могут обезвредить беспилотные авиационные комплексы вражеской армии в радиусе 40 километров. О новом достижении рассказал руководитель Центра исследования армии Валентин Бадрак. Он отметил, что фактически эти системы уже доставлены украинским войскам в зону конфликта.
Ранее предоставленная для ВСУ радиолокационная станция "Малахит" уже активно используется в зоне ООС. Она тоже была создана в стенах "Укрспецтехники" одним и тем же конструктором Светланой Кошевой.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, беспилотник, боевики, ВСУ, ООС
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