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ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами

14.06.2018 20:45
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ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами

Бойцы ООС нанесли мощный удар по позициям террористов 14 июня на Донбассе - у оккупанта серьезнейшие потери. О ночных подвигах бойцов Операции Объединенных сил сообщила в Facebook военный блогер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Подробностями произошедшего она, по понятным причинам, не поделилась. В частности, не сообщила, где конкретно случилась стычка ВСУ с оккупационными войсками РФ. Известно только, что была она в ночь на 14 июня.

"Докладываю… Поохотились на славу", - отметила Руденко, уточнив, что бойцам ООС удалось уничтожить "Урал" оккупанта с боекомплектом и террористами. Точные потери врага уточняются. Примечательно, что у бойцов ООС в результате боя с оккупационными войсками РФ ни потерь ни ранений нет.



Теги: Донбасс, уничтожение, обстрел, потери, ВСУ, оккупанты, РФ, ООС
 
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