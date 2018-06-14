- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности10:33
Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток
Боевики «ДНР» часто пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и веду себя неадекватно. Так один из них бросал молоток в наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившейся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля Миссии.
Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, покинул место происшествия. Член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины».
Теги: Донецк, Донбасс, боевик, молоток, блокпост, ДНР, пьяный, СММ ОБСЕ
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"
- Волонтёр откровенно рассказал об унижении в украинских пунктах проверки в зоне АТО
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- "Малороссия — реакция Донецка на активизацию Януковича”, – у Захарченко рассказали о связи нового “государства” и “легитимного”
- СБУ задержала боевика "ДНР" при пересечении КПВВ "Зайцево"
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- В Донецке «операторы» оккупационных «СМИ» в камуфляже снимают «картину города»12:11
- "Несколько человек арестовали, повели в комендатуру": в Донецке и Макеевке прошли облавы11:47
- В Донецке проблемы с интернетом продолжаются. Интернет стал «веерным»10:55
- ВМС России приведены в полную боевую готовность18:23
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке17:00
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу15:06
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- Эти рекомендации помогут избежать отравления на отдыхе09:15
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- В «ДНР» места отдыха возле водоемов сделали платными