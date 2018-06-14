Пьяный боевик «ДНР» бросил в наблюдателей СММ ОБСЕ молоток

14.06.2018 19:41

Боевики «ДНР» часто пребывают в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и веду себя неадекватно. Так один из них бросал молоток в наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившейся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля Миссии.

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, покинул место происшествия. Член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины».