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Архив - Донецкая область

Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ

14.06.2018 21:44
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Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ

У поселка Гладосово 13 июня бойцы ООС столкнулись с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) оккупанта. Противник отступал с потерями. О серьезном бое под Гладосово рассказала в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил, передает "Диалог.UA".

По данным военных, в среду, 13 июня, в районе освобожденного поселка Гладосово, что под Горловкой, бойцы ООС заметили вражескую ДРГ. Оккупант планировал выйти во фланг украинских подразделений, но план сорвался.

Бойцы ООС вступили с противником в бой, в результате которого тот был вынужден экстренно бежать. В результате столкновения противник понес серьезные потери, уверяют военные. Были ликвидированы 2 террориста.

В бою ранения получили 3 украинских защитника, их госпитализировали. В штабе ООС заверили, что заявления оккупанта о возвращении под его контроль Гладосова - жалкий фейк.

"Наши воины надежно удерживают занимаемые позиции и не оставят ни одного клочка украинской земли", - заверили в ВСУ.



Теги: Донбасс, ДНР, потери, ВСУ, Лавров, ДРГ, Гладосово, ООС
 
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