«Приватбанк» ограничил услуги для жителей Донбасса, прописанных в ОРДЛО

14.06.2018 15:52

Как сообщили ИА «Вчасно» в колл-центре «Приватбанка», в банке было принято решение об ограничении одной из услуг для жителей Донбасса.

Так, услуга оплаты частями больше недоступна для граждан, прописанных на оккупированных территориях, из-за того, что это «политически нестабильная зона».

В колл-центре отметили, что вопрос ограничения этой услуги для того или иного пользователя зависит именно от места прописки клиента.

Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться этой услугой, клиенту «Приватбанка» необходимо обратиться в любое отделение банка на подконтрольной Украине территории и оформить карту «Универсальная». В таком случае будет пересмотрен кредитный лимит и вопрос возобновления банковской услуги.