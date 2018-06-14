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«Приватбанк» ограничил услуги для жителей Донбасса, прописанных в ОРДЛО
14.06.2018 15:52
Как сообщили ИА «Вчасно» в колл-центре «Приватбанка», в банке было принято решение об ограничении одной из услуг для жителей Донбасса.
Так, услуга оплаты частями больше недоступна для граждан, прописанных на оккупированных территориях, из-за того, что это «политически нестабильная зона».
В колл-центре отметили, что вопрос ограничения этой услуги для того или иного пользователя зависит именно от места прописки клиента.
Для того, чтобы иметь возможность воспользоваться этой услугой, клиенту «Приватбанка» необходимо обратиться в любое отделение банка на подконтрольной Украине территории и оформить карту «Универсальная». В таком случае будет пересмотрен кредитный лимит и вопрос возобновления банковской услуги.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, ограничение, ОРДЛО
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