Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Тяжелое ДТП под Дебальцево: столкновение двух авто, есть жертвы

14.06.2018 15:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тяжелое ДТП под Дебальцево: столкновение двух авто, есть жертвы

На автодороге Донецк-Дебальцево (временно оккупированная территория Донецкой области) произошло масштабное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.
Авария произошла в ночь на сегодня, 14 июня, около 5:00 на участке при въезде в Углегорск. Там толкнулись легковой автомобиль Renault Logan и микроавтобус Mersedes Sprinter.
В легковом авто в результате ДТП погибли двое и пострадали трое человек. Водитель «Рено» был госпитализирован, водитель микроавтобуса не пострадал.



Теги: Донбасс, Дебальцево, жертвы, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх