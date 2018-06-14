Тяжелое ДТП под Дебальцево: столкновение двух авто, есть жертвы

14.06.2018 15:36

На автодороге Донецк-Дебальцево (временно оккупированная территория Донецкой области) произошло масштабное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, пишет ДонПресс.

Авария произошла в ночь на сегодня, 14 июня, около 5:00 на участке при въезде в Углегорск. Там толкнулись легковой автомобиль Renault Logan и микроавтобус Mersedes Sprinter.

В легковом авто в результате ДТП погибли двое и пострадали трое человек. Водитель «Рено» был госпитализирован, водитель микроавтобуса не пострадал.