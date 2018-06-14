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Украина призвала боевиков отремонтировать имущество Vodafone
Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая состоялась в Минске, предложила ОРДЛО отремонтировать и инвентаризировать имущество мобильного оператора «Vodafone-Украина» на неподконтрольной территории Донбасса.
Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, передает zi.dn.ua.
«В рамках экономической подгруппы украинская сторона в очередной раз передала ОРДЛО предложения по проведению ремонта и инвентаризации имущества компании "Водафон-Украина" на неподконтрольной территории», – написала Олифер.
Как известно, аварийно-восстановительные работы на территории ОРДЛО сорвали.
«Мы призываем представителей ОРДЛО создать необходимые условия для ремонтных бригад. В устойчивой мобильной связи нуждаются миллионы мирных жителей по обе стороны линии разграничения», – отметила пресс-секретарь Кучмы.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Донецка жалуются на ухудшение сигнала Vodafone.
Теги: Донецк, Донбасс, Минск, ремонт, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, боевики, ОРДЛО
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