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Захарченко нашел, на кого повесить вину за топливный кризис: в Донецке "на подвал" бросили главу РТК Бадусева
Подтвердилась информация об аресте в оккупированном Донецке главы местной топливной компании РТК Игоря Бадусева. Он будет "отдуваться" за дефицит бензина. Об аресте Бадусева в Донецке сообщил сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка", передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что на днях в Сети начали ходить слухи о внезапном исчезновении главы некой "Республиканской топливной компании" (РТК) Бадусева. Как позже оказалось, пособник оккупантов брошен "на подвал", по всей видимости, по традиционному обвинению в работе на украинские спецслужбы.
Ситуацию уже прокомментировал террорист Константин Долгов. Он подчеркнул, что Бадусев - "стрелочник". С его слов, главарь "ДНР" Александр Захарченко решил на него валить вину за произошедший в "республике" бензиновый кризис. "Бадусев - человек "вице-премьера" по социалке Трапезникова. Именно Трапезников курирует РТК.
И именно Трапезников по прямому указанию Захарченко дал команду придерживать бензин и не пускать его в свободную торговлю", - сообщил сепаратист Долгов, уточнив, что главарь "ДНР" таким образом хочет дождаться повышения цен на бензин и подзаработать. "Исчезновение бензина - исключительно прихоть Захарченко, потерявшего берега в своей алчности", - констатировал Долгов.
Примечательно, что на оккупированном террористами "ДНР" Донбассе проблемы с топливом начались около месяца назад - в середине мая. Бензин практически полностью исчез с АЗС. Его продавали по бешеным ценам и по талонам.
Теги: Донецк, Донбасс, кризис, бензин, АЗС, топливо, повышение, ДНР, цены, Захарченко
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