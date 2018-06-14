Жители Донецка напуганы мощным взрывом

14.06.2018 10:55

Вчера утром жители временно оккупированного Донецка около 9.40 были напуганы мощным взрывом, который слышали в нескольких районах города. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что около 9.40 в городе произошел мощный взрыв. Впрочем, мнение были ли один раскатистый взрыв или 2 одиночных расходятся:

«- Виктория — с севера (возможно с-з) 2 раскатистых взрыва — Что это было? Что за взрыв?»,

«#Донецк Шахтерская площадь и Текстиль 9.40 Минуту назад далеко тяжелый прилёт? взрыв?»,

«Схоже знову міцний вибух»,

«Шото сыльно бахнуло. Север… северо-запад»,

«И что это бахнуло, МакНИИ? 9-39 #Донецк».