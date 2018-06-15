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Гигантские потери боевиков. В ходе боев уничтожены 12 человек
15.06.2018 09:45
В ходе боевых действий в зоне операции Объединенны сил были уничтожены 12 боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки.
Кроме того, еще 10 боевиков получили ранения.
Бои продолжались по всей линии фронта.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрелы, ОРДЛО
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