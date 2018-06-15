Мариупольцы 16 июня отпразднуют четвертую годовщину освобождения от боевиков “ДНР”

15.06.2018 13:40

16 июня с 10:00 по случаю четвертой годовщины освобождения города от боевиков “ДНР” состоится фестиваль “Вільний Маріуполь”.

Организатором фестиваля выступил полк “Азов” при поддержке Мариупольского горсовета.

Стартует фестиваль с парада военной техники, в котором примут участие бойцы “Азова”, НГУ, пограничники, морпехи и полицейские.

Также на площади Свободы пройдет ярмарка мастеров и богатырский турнир.

Завершится фестиваль фаер-шоу и праздничным концертом с участием Кристины Соловий и групп “ТНМК”, “Ролликс” и “The DOOX”.

Напомним, 13 июня 2014 г. силами АТО (добровольческий спецбатальон "Азов" в качестве штурмового отряда, а также батальон "Днепр" и Нацгвардия, при поддержке Вооруженных сил) Мариуполь был освобожден от боевиков т.н. "ДНР".

Источник: https://www.0629.com.ua