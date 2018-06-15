Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки

15.06.2018 17:30

В Мариуполе объявили дополнительный набор в группу по подготовке собак-терапевтов в рамках проекта GIZ, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщается на странице в ФБ Общественной организации «Всеукраинская Федерация Кинологического спорта».

Немецкий проект GIZ «Терапевтические собаки для Украины» продолжается: в Мариуполе дополнительно обучат группу собак-терапевтов. По данным зарубежных исследований, взаимодействие человека и собаки дает значительный физиологический и психотерапевтический эффект. Обученные животные помогают преодолеть ментальные расстройства, тревожность или агрессию.

Набор группы хвостатых «врачей» предваряет тестирование, для участия в котором необходимо заполнить анкету, указывая личные данные и информацию о животном. Тестирование собак будет проводиться 23 июня по адресу проспект Металлургов, 151А.