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Архив - Донецкая область

Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки

15.06.2018 17:30
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Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки

В Мариуполе объявили дополнительный набор в группу по подготовке собак-терапевтов в рамках проекта GIZ, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщается на странице в ФБ Общественной организации «Всеукраинская Федерация Кинологического спорта».

Немецкий проект GIZ «Терапевтические собаки для Украины» продолжается: в Мариуполе дополнительно обучат группу собак-терапевтов. По данным зарубежных исследований, взаимодействие человека и собаки дает значительный физиологический и психотерапевтический эффект. Обученные животные помогают преодолеть ментальные расстройства, тревожность или агрессию.

Набор группы хвостатых «врачей» предваряет тестирование, для участия в котором необходимо заполнить анкету, указывая личные данные и информацию о животном. Тестирование собак будет проводиться 23 июня по адресу проспект Металлургов, 151А.



Теги: Донбасс, здоровье, Мариуполь, медицина
 
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